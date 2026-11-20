پندار ترکزاد، ورزشکار کیش در مسابقات بین‌المللی اسکواش ایران جونیور، به همراه ماهان مهاجر رتبه سوم مشترک رقابت‌ها را کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، پانزدهمین دوره مسابقات بین‌المللی اسکواش ایران جونیور ۲۰۲۶ با برگزاری دیدار‌های پایانی و مشخص شدن نفرات برتر در دو بخش دختران و پسران و در پنج رده سنی به کار خود پایان داد.

این رقابت‌ها در رده‌های سنی کمتر از ۱۱، ۱۳، ۱۵، ۱۷ و ۱۹ سال برگزار شد.

در رده سنی کمتر از ۱۳ سال، پندار ترک زاد از کیش به همراه ماهان مهاجر رتبه سوم مشترک را کسب کردند.