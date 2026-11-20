تنها نماینده زنان ایران در اسلحه سابر رقابت‌های جام آزاد شانگهای روسیه، با عملکردی درخشان موفق به کسب مدال برنز این مسابقات شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، نجمه سازنجیان در مرحله گروهی مسابقات جام آزاد شانگهای با شکست رقبایی از بلاروس، روسیه، قزاقستان و ازبکستان، مقتدرانه به جدول حذفی صعود کرد.

نماینده سابر زنان ایران در ادامه مسیر نیز با پیروزی مقابل حریفی از ازبکستان در جمع ۱۶ نفر برتر و سپس شکست نماینده قزاقستان در مرحله یک‌چهارم نهایی، راهی نیمه‌نهایی شد و مدال برنز خود را قطعی کرد.

سازنجیان در این مرحله در دیداری نزدیک و نفس‌گیر با نتیجه ۱۵ بر ۱۳ برابر نماینده روسیه شکست خورد تا با کسب مدال ارزشمند برنز، به کار خود در رقابت‌های جام آزاد شانگهای پایان دهد.