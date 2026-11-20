به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، تیم بازرگانی دائم پناه مشهد و سن‌ایچ ساوه در چارچوب هفته دوازدهم لیگ برتر فوتسال به میزبانی مشهد از ساعت ۱۶ در سالن شهید بهشتی به مصاف یکدیگر رفتند.

گل‌های این دیدار را عرفان صبوری، حمیدرضا مرادیان و قدرت بهادری از روی نقطه پنالتی برای دائم پناه مشهد و اکبر کاظمی ۲ گل و مسعود عباسی برای سن‌ایچ ساوه به ثمر رساندند.

با نتیجه به دست آمده در این بازی تیم سنیچ ساوه در رده یازدهم و تیم دائم پناه مشهد در رده سیزدهم جدول رده‌بندی لیگ برتر فوتسال کشور باقی ماندند.