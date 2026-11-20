مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق چهارمحال و بختیاری گفت: در طرح نوسازی روشنایی معابر استان، ۱۰۳ هزار چراغ گازی پرمصرف با چراغ‌های کم‌مصرف LED جایگزین شد که صرفه‌جویی توان حاصل از آن حدود ۱۰٫۳ مگاوات برآورد می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان گفت: صرفه جویی توان حاصل شده از جایگزینی ۱۰۳ هزار چراغ روشنایی پرمصرف با نوع کم مصرف، حدود ۱۰٫۳ مگاوات برآورد می‌گردد که از نگاه اقتصادی، ۱۴۳۵ میلیارد تومان صرفه جویی ریالی آن در مقایسه با احداث نیروگاه‌های خورشیدی، می‌باشد.

وی با اشاره به اینکه صرفه‌جویی سالیانه انرژی حاصل از تبدیل لامپ‌های روشنایی گازی به ال‌ای دی کم مصرف در استان، با فرض ۱۱.۵ ساعت کارکرد در شبانه روز ۴۳۲۳۴ مگاوات ساعت می‌باشد؛ گفت: مدیریت مصرف برق، افزایش کیفیت روشنایی معابر، بهبود مبلمان شهری، تسهیل در مسیر عبورو مرور و .. از مزایای اجرای این طرح بوده است.

مجید فرهزاد در ادامه افزود: تاکنون ۳۴۰۶ عدد روشنایی در مراکز درمانی و بیمارستانی نیز با لامپ‌های lED کم مصرف (۵۰ وات) تعویض شده که ۱.۲ میلیون کیلووات ساعت، صرفه جویی توان انرژی به همراه داشته است.

وی در پایان میزان تحقق عملکرد ساماندهی و یکسان سازی روشنایی معابر با تبدیل چراغ گازی پرمصرف به نوع کم مصرف را در استان تاکنون ۷۸ درصد عنوان کرد.