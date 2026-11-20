رئیس سازمان صداوسیما در سفر به آذربایجان غربی با خانواده شهید محمدرضا گل‌محمدی دیدار و از صبر و ایثار خانواده این شهید تجلیل کرد و بر ضرورت پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال آرمان‌های شهدا به نسل جوان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس رسانه ملی در سفر به آذربایجان غربی با خانواده شهید محمد رضا گل محمدی دیدار واز صبر، ایثار و فداکاری خانواده این شهید والامقام تجلیل و بر ضرورت پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال آرمان‌های شهدا به نسل جوان تاکید کرد.

آقای جبلی رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران که برای حضور در اجلاس بین اللملی پیرغلامان به ارومیه سفر کرده بود به همراه مدیرکل صدا وسیمای آذربایجان غربی و جمعی از مدیران رسانه در منزل خانواده شهید محمدرضا گل محمدی حضور یافت و از مقام شامخ شهدا و این شهید والا مقام تجلیل کرد.

وی در این دیدار با تکریم خانواده شهدا تصریح کرد: دیدار با خانواده شهدا، فرصتی برای پاسداشت ایثار و فداکاری نسلی است که در دوران دفاع مقدس از جوانی و زندگی خود گذشتند تا امنیت و استقلال کشور حفظ شود.

شهید محمد رضا گل محمدی در ۱۳ دی ماه سال ۱۳۹۶ در دفاع از میهن اسلامی بدست مزدوران استکبار جهانی در پیرانشهر به شهادت رسید.