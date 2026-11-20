جام جهانی کاراته؛ آغاز رقابت کومیته تیمی بانوان ایران از فردا

بانوان ایران در مرحله گروهی جام جهانی کاراته - چین، با تیم‌های شیلی، مصر، ایتالیا و اتریش مبارزه خواهند کرد.