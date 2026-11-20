جام جهانی کاراته؛ آغاز رقابت کومیته تیمی بانوان ایران از فردا
بانوان ایران در مرحله گروهی جام جهانی کاراته - چین، با تیمهای شیلی، مصر، ایتالیا و اتریش مبارزه خواهند کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، کومیته تیمی بانوان ایران با ترکیب مبینا حیدری، فاطمهزهرا سعیدآبادی، حنانه صالحی، مهرنگار احمدی و آتنا محبوببشری، فردا شنبه ۳۰ آبان در دومین دوره رقابتهای جام جهانی کاراته در هانگژو چین به مصاف حریفان خود میرود.
برنامه دیدارهای تیم ایران به شرح زیر است:
ساعت ۸:۳۰ تا ۹:۰۰؛ ایران – شیلی
ساعت ۹:۰۰ تا ۹:۳۰؛ ایران – مصر
ساعت ۹:۳۰ تا ۱۰:۰۰؛ ایران – ایتالیا
ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۰:۳۰؛ ایران – اتریش