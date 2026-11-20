به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، تعداد بیش از ۵۰ نفر از بسیجیان روستای قینرجه از توابع بخش تخت سلیمان شهرستان تکاب، به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج، در برنامه کوه‌پیمایی به ارتفاعات مجاور آبگرم این روستای گردشگری صعود کردند.

ستواندوم پاسدار مهدی رضوانی، فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید بروجردی تخت سلیمان، با اعلام این خبر گفت: این برنامه با هدف حفظ آمادگی جسمانی نیروهای بسیجی، تقویت روحیه نشاط و شادابی و ارتقای توانمندی‌های جسمی آنان برگزار شد.

وی افزود: بسیجیان شرکت‌کننده در این برنامه، ضمن بهره‌مندی از طبیعت زیبای منطقه، با صعود به ارتفاعات اطراف آبگرم قینرجه، آمادگی جسمانی خود را محک زدند.

رضوانی با اشاره به اهمیت اجرای برنامه‌های ورزشی و فرهنگی در میان بسیجیان اظهار کرد: ترویج ورزش، تقویت روحیه نشاط و شادابی و حفظ آمادگی جسمانی از اهداف برگزاری این برنامه کوه‌پیمایی بود.