به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، سردار حسین حسن‌پوردر یادواره شهدای والامقام روستای ورازگاه بخش سنگر رشت، محافل شهدا را مأمن معنویت و ترویج فرهنگ ایثار دانست و گفت: شهدا نیازی به سخنرانی ندارند، بلکه این ما هستیم که برای زنده نگه داشتن راه حقیقت به این محافل نیازمندیم.

وی با اشاره به توطئه‌های مستمر استکبار جهانی افزود: دشمنان به سرکردگی آمریکا و رژیم صهیونیستی همواره برای ضربه زدن به نظام تلاش کرده‌اند، اما حضور بصیرت‌مندانه مردم در صحنه، نقشه‌های شوم آنان را نقش بر آب کرده است.



فرمانده انتظامی گیلان با تأکید بر اینکه پیام شهدا استقامت و پاسداری از ارزش‌های اسلامی است، گفت: امروز در برابر جنگ ترکیبی دشمن، همه ما وظیفه داریم با «جهاد تبیین» راه حق را ادامه دهیم.

سردار حسن‌پور با اشاره به تقدیم بیش از ۸ هزار شهید در گیلان خاطرنشان کرد: امنیت و اقتدار امروز کشور مرهون خون پاک شهداست و همه ما تکلیف داریم پاسدار این دستاورد‌های ارزشمند باشیم.