فرمانده سپاه ناحیه خمینی‌شهر از اجرای بیش از ۲۰ عنوان برنامه فرهنگی، اجتماعی، ورزشی، بصیرتی و خدماتی به مناسبت هفته بسیج خبر داد .

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ حجت‌الله کمالی گفت: برنامه‌های امسال با مشارکت پایگاه‌های مقاومت بسیج، حوزه‌ها و اقشار مختلف بسیجی و با رویکرد محله‌محوری و خدمت‌رسانی به مردم اجرا خواهد شد.

وی افزود: فضاسازی پایگاه‌های بسیج، ادارات، بلوار‌ها و معابر شهری، حضور پرشور بسیجیان در نماز جمعه، اجرای برنامه «نو میدان دانش‌آموزی»، حضور منسجم در مواکب شهرستان و تقدیر از موکب‌داران و مردم از جمله برنامه‌های آغازین این هفته است.

فرمانده سپاه ناحیه خمینی‌شهر ادامه داد: همایش تکریم مادران و همسران شهدا، دیدار با خانواده‌های معظم شهدا به‌ویژه خانواده شهدایی که از فرماندهان پایگاه‌های بسیج بوده‌اند، اجرای یادواره شهید مجیری و برگزاری یادواره‌های شهدای زن از دیگر برنامه‌های این ایام خواهد بود.

کمالی همچنین از رونمایی طرح جدید حکمرانی، برپایی نمایشگاه پایگاه‌های اسوه در مواکب با محوریت خدمات‌رسانی، همایش اقتدار بسیج، غبارروبی مزار شهدا، همایش دوچرخه‌سواری و تجلیل از فرماندهان پایگاه‌های مقاومت بسیج به همراه خانواده‌های آنان خبر داد.

وی با اشاره به برنامه‌های فرهنگی و ورزشی خاطرنشان کرد: اجرای رزم‌آهنگ، تجلیل از گروه‌های سرود، برگزاری رژه موتوری، مسابقات تیراندازی با کمان در دو رده سنی زیر ۱۵ و بالای ۱۵ سال، رزمایش گشت رضویون در سطح شهرستان و برگزاری مسابقات ورزشی نیز در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: همایش تجلیل از نخبگان نیز با همکاری شهرداری و بر اساس زمان‌بندی اعلام‌شده برگزار خواهد شد.

فرمانده سپاه ناحیه خمینی‌شهر با تأکید بر استمرار فعالیت‌های مردمی بسیج تصریح کرد: در کنار برنامه‌های شاخص هفته بسیج، فعالیت‌های جاری پایگاه‌ها از جمله نشست‌های بصیرتی، ایستگاه‌های صلواتی، فضاسازی محیطی، برنامه‌های فرهنگی، اردو‌های جهادی و اقدامات خدمات‌رسانی نیز در سطح شهرستان دنبال می‌شود.