اسنوکر ۱۵ توپ انفرادی جهان؛ سرخوش از صعود به نیمه نهایی بازماند

امیر سرخوش در مرحله یک چهارم مسابقات اسنوکر ۱۵ توپ انفرادی قهرمانی جهان، با شکست مقابل نماینده هنگ کنگ، به کار خود در این رقابت‌ها پایان داد.