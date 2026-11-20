اسنوکر ۱۵ توپ انفرادی جهان؛ سرخوش از صعود به نیمه نهایی بازماند
امیر سرخوش در مرحله یک چهارم مسابقات اسنوکر ۱۵ توپ انفرادی قهرمانی جهان، با شکست مقابل نماینده هنگ کنگ، به کار خود در این رقابتها پایان داد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، در مرحله یک چهارم مسابقات اسنوکر ۱۵ توپ انفرادی قهرمانی جهان که در ایندور هند در حال برگزاری است، امروز (جمعه ٢٩ آبان) امیر سرخوش به مصاف «تام یانگ فون» بازیکن ۲۶ ساله هنگ کنگی رفت.
سرخوش در این دیدار با نتیجه ۴ به ۳ باخت و از صعود به مرحله نیمه نهایی بازماند.
پیش از این در مرحله یک چهارم مسابقات اسنوکر ۱۵ توپ انفرادی قهرمانی جهان، علی قره گوزلو با شکست ٤ بر یک «دواج هاریا» بازیکن ۳۳ ساله هندی راهی مرحله نیمه نهایی شد و مدال خود را قطعی کرد.