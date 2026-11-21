تیم فوتبال آبیدر سنندج در هفته سوم رقابت‌های لیگ دسته سوم فوتبال کشور، با نتیجه ۲ بر یک مقابل امید تهران به برتری رسید و سه امتیاز ارزشمند خانگی را کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، تیم فوتبال آبیدر سنندج در هفته سوم رقابت‌های لیگ دسته سوم فوتبال کشور، در دیداری خانگی میزبان تیم امید تهران بود و موفق شد با نتیجه ۲ بر یک حریف خود را شکست دهد.

شاگردان رضا مجیدی در دیداری جذاب و تماشایی، با ارائه نمایشی موفق توانستند سه امتیاز این مسابقه را از آن خود کنند.

با این پیروزی، آبیدر سنندج گام مهمی در ادامه رقابت‌های لیگ دسته سوم فوتبال کشور برداشت.