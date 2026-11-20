رئیس سازمان بسیج دانشجویی با تأکید بر اینکه تفکر بسیجی محدود به عضویت تشکیلاتی نیست، گفت: هر ایرانی که مفاهیمی همچون ایثار، انفاق، استقلال، هویت و معنویت را دنبال کند و برای تحقق آرمان‌های کشور احساس مسئولیت داشته باشد، واجد تفکر بسیجی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، هادی قاسمی در برنامه «صف اول» شبکه خبر ، در تشریح ابعاد فعالیت بسیج دانشجویی گفت : بسیج صرفاً یک مجموعه نظامی و امنیتی نیست، بلکه در عرصه‌های علم، سیاست، دینداری و خدمت‌رسانی فعالیت می‌کند و هدف آن به میدان آوردن همه توانایی‌ها برای تحقق آرمان‌های نظام اسلامی است.

خدمت‌رسانی؛ یکی از ارکان اصلی فعالیت بسیج دانشجویی

وی با اشاره به فعالیت بیش از هزار گروه جهادی دانشجویی افزود: این گروه‌ها در حوزه‌های مختلف از جمله خدمات اجتماعی، پزشکی و امدادرسانی فعالیت دارند.

حضور دانشجویان جهادی در کنار آسیب‌دیدگان حملات اخیر

رئیس سازمان بسیج دانشجویی گفت : پس از حملات اخیر، دانشجویان جهادی از ۲۱ استان کشور برای کمک به آسیب‌دیدگان به تهران آمدند و در بازسازی و پاک‌سازی حدود ۲۰ هزار خانه آسیب‌دیده در تهران و ۶ هزار خانه در اصفهان مشارکت کردند. ارائه خدمات روان‌شناختی، سامان‌دهی وسایل منازل و راه‌اندازی کارگاه‌های شیشه‌بری از جمله اقدامات این گروه‌ها بوده است.

قاسمی همچنین با اشاره به فعالیت گروه‌های جهادی پزشکی در مناطق محروم و مرزی کشور، از جمله کردستان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان، خدمت‌رسانی به مردم را یکی از ارکان اصلی تفکر بسیجی دانست.

وی با بیان اینکه بسیج دانشجویی در عرصه سیاسی نیز به معنای جناح‌گرایی فعالیت نمی‌کند، گفت: حساسیت نسبت به سرنوشت کشور، تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری و حضور آگاهانه در صحنه‌های اجتماعی، از مهم‌ترین جلوه‌های کنشگری سیاسی دانشجویان است.

بسیج دانشجویی؛ حلقه اتصال دانش‌آموزان به عرصه‌های تخصصی

رئیس سازمان بسیج دانشجویی اردو‌های پیشرفت را از مهم‌ترین برنامه‌های بسیج دانشجویی برای تقویت امید در میان جوانان عنوان کرد و افزود: این اردو‌ها از سال ۱۴۰۰ با هدف آشنایی دانشجویان با ظرفیت‌ها و دستاورد‌های کشور در حوزه‌های صنعتی، اقتصادی، دفاعی و علمی به‌طور جدی دنبال شده است. تاکنون بیش از پنج هزار نفر در این اردو‌ها شرکت کرده‌اند.

قاسمی گفت : بازدید دانشجویان از مراکز صنعتی، دفاعی و زیرساختی کشور، علاوه بر آشنایی نسل جوان با دستاورد‌های ملی، موجب تقویت انگیزه و روحیه کارکنان و فعالان این مجموعه‌ها نیز می‌شود.

اردو‌های پیشرفت؛ راهبرد بسیج دانشجویی برای تقویت امید

وی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر مقابله با یأس و ناامیدی و تقویت روحیه «ما می‌توانیم» افزود : بسیج دانشجویی از طریق اردو‌های پیشرفت و فعالیت معاونت پیشرفت، تلاش می‌کند ظرفیت‌های کمتر دیده‌شده کشور را برای دانشجویان با سلایق مختلف روایت کند.

آینده کشور با امید و خودباوری جوانان ساخته می‌شود

رئیس سازمان بسیج دانشجویی با تأکید بر ضرورت دیدن هم‌زمان مشکلات و دستاورد‌های کشور گفت: وجود مشکلات اقتصادی و تورم قابل انکار نیست، اما نباید ضعف‌ها را به قاعده و موفقیت‌ها را به استثنا تبدیل کرد. باید مسیر طی‌شده و ظرفیت‌های موجود کشور نیز برای نسل جوان تبیین شود.

قاسمی پیشرفت‌های حوزه دفاعی و فناوری را نمونه‌ای از نتیجه اتکا به تفکر بسیجی دانست و افزود : بسیاری از دستاورد‌های امروز کشور حاصل مسیری طولانی، همراه با آزمون‌وخطا و غلبه بر محدودیت‌هاست؛ مسیری که نشان می‌دهد آینده ساختنی است و جوانان با امید، خودباوری و مسئولیت‌پذیری می‌توانند در شکل‌گیری آن نقش‌آفرین باشند.



قاسمی: پیشرفت و اقتدار ایران در گرو سرمایه انسانی نخبه و توانمند است

رئیس سازمان بسیج دانشجویی با تأکید بر اینکه مهم‌ترین مؤلفه قدرت کشور، نیروی انسانی توانمند و نخبه است، گفت: بسیج دانشجویی با توسعه فعالیت‌های پژوهشی، توانمندسازی دانشجویان و پیوند دادن ظرفیت دانشگاه‌ها با مسائل اساسی کشور، تحقق راهبرد «ایران هرچه قوی‌تر» و حرکت به سوی قله‌های پیشرفت را دنبال می‌کند.

قاسمی با اشاره به ضرورت توجه به سرمایه انسانی برای تقویت اقتدار کشور اظهار کرد: تجهیزات و امکانات به‌تنهایی نمی‌توانند قدرت یک کشور را تضمین کنند، بلکه مهم‌تر از آن، انسان‌هایی هستند که توانایی ساخت و به‌کارگیری این امکانات را دارند. از این رو، تربیت نیروی انسانی نخبه و توانمند باید در اولویت برنامه‌های کشور قرار گیرد.

وی افزود: بسیج دانشجویی در این مسیر دو رویکرد اصلی را دنبال می‌کند؛ نخست، تقویت امید و تبیین چشم‌انداز آینده کشور و دوم، توانمندسازی دانشجویان و جوانان برای ایفای نقش مؤثر در پیشرفت ایران.



سرمایه انسانی؛ مهم‌ترین مؤلفه قدرت کشور

رئیس سازمان بسیج دانشجویی با اشاره به فعالیت بیش از ۴۰ مرکز تحقیقاتی و پژوهشی در کشور گفت: این مراکز در کنار دانشگاه‌های مهم، با مشارکت دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری، طرح‌های پژوهشی متعددی را در حوزه‌هایی همچون امنیت غذایی، صنعت و کشاورزی دنبال می‌کنند.

قاسمی با تأکید بر نقش دانشگاه‌ها در تربیت نیروی انسانی متخصص تصریح کرد: دانشگاه سه مأموریت اساسی شامل تولید علم، تربیت عالم و جهت‌دهی دارد و اگر جهت‌گیری فعالیت‌های علمی و دانشگاهی در مسیر درست قرار گیرد، می‌توان بسیاری از مشکلات کشور را برطرف کرد.



کنگره پیشگامان رهایی؛ پیوند ظرفیت دانشجویی با مسائل کشور

وی در ادامه با اشاره به پاسخ رهبر معظم انقلاب به نامه جمعی از دانشجویان و تأکید بر هم‌عهدی تا رسیدن به قله‌های پیشرفت، اظهار کرد: موضوع پیشرفت از چند سال گذشته در دستور کار بسیج دانشجویی قرار داشته و پس از انتشار پیام رهبر معظم انقلاب، این فعالیت‌ها با جدیت بیشتری دنبال شده است.

قاسمی برگزاری چهارمین کنگره ملی پیشگامان رهایی را از جمله اقدامات بسیج دانشجویی در این زمینه دانست و گفت: هدف از برگزاری این کنگره، شناسایی مسائل اساسی کشور، پیوند دادن بدنه دانشجویی با این مسائل و پیگیری راهکارهای عملی برای حل مشکلات مردم است.



۲ هزار مسئول بسیج دانشجویی در ۱۴ کارگروه تخصصی

رئیس سازمان بسیج دانشجویی با اشاره به حضور حدود ۲ هزار مسئول بسیج دانشجویی دانشکده‌های سراسر کشور در این کنگره افزود: شرکت‌کنندگان در قالب ۱۴ کارگروه تخصصی، موضوعاتی همچون هوش مصنوعی، امنیت غذایی، سیاست خارجی، تعلیم و تربیت، هنر و رسانه را بررسی کردند.

وی ادامه داد: در جریان این کنگره، دانشجویان در نشست‌های تخصصی با مراکز پژوهشی، از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس، نمایندگان مجلس و مسئولان اجرایی کشور دیدار کردند تا مسائل کشور از منظر کارشناسی، قانون‌گذاری و اجرایی بررسی شود.



بررسی مسائل انرژی، سلامت و آموزش با حضور رئیس‌جمهور

قاسمی با اشاره به حضور سرزده رئیس‌جمهور در دانشگاه تهران و بازدید از برخی کارگروه‌های کنگره گفت: مسعود پزشکیان در نشست‌های مرتبط با تعلیم و تربیت، انرژی و سلامت حضور یافت و در جریان دیدگاه‌ها و پیشنهادهای دانشجویان درباره مسائل این حوزه‌ها قرار گرفت.

وی افزود: در مجموع، حدود ۵۰ جلسه تخصصی با حضور کارشناسان، مسئولان اجرایی و نمایندگان مجلس در جریان این برنامه برگزار شد.

رئیس سازمان بسیج دانشجویی همچنین از حضور مسئولان ارشد کشور در مراسم اختتامیه کنگره خبر داد و گفت: سردار وحیدی و رئیس سازمان بسیج مستضعفین نیز با حضور در این برنامه بر ضرورت جدی‌تر شدن نقش دانشجویان در حل مسائل کشور و پیگیری موضوعات مرتبط با معیشت مردم و پیشرفت ایران تأکید کردند.

قاسمی در پایان با تأکید بر اینکه پیشرفت کشور صرفاً با بیان شعار محقق نمی‌شود، خاطرنشان کرد: بدنه دانشجویی باید در خدمت پیشرفت کشور قرار گیرد؛ چراکه پیشرفت را انسان‌های توانمند و پیشرفته می‌سازند.