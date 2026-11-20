به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، دیدار‌های مرحله یک چهارم مسابقات اسنوکر ۱۵ توپ انفرادی قهرمانی جهان امروز (جمعه ٢٩ آبان) در ایندور هند برگزار شد.

در این مرحله از مسابقات، علی قره گوزلو به مصاف «دواج هاریا» بازیکن ۳۳ ساله هندی رفت و برابر او به برتری ٤ بر یک دست یافت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. قره گوزلو با این صعود، مدال خود را قطعی کرد.

دیدار قره گوزلو در مرحله نیمه نهایی شنبه (٣٠ آبان) برگزار می‌شود.