اسنوکر ۱۵ توپ انفرادی جهان؛ صعود قره گوزلو به نیمه نهایی
علی قره گوزلو در مرحله یک چهارم مسابقات اسنوکر ۱۵ توپ انفرادی قهرمانی جهان، با صعود به مرحله نیمه نهایی مدال خود را قطعی کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، دیدارهای مرحله یک چهارم مسابقات اسنوکر ۱۵ توپ انفرادی قهرمانی جهان امروز (جمعه ٢٩ آبان) در ایندور هند برگزار شد.
در این مرحله از مسابقات، علی قره گوزلو به مصاف «دواج هاریا» بازیکن ۳۳ ساله هندی رفت و برابر او به برتری ٤ بر یک دست یافت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. قره گوزلو با این صعود، مدال خود را قطعی کرد.
دیدار قره گوزلو در مرحله نیمه نهایی شنبه (٣٠ آبان) برگزار میشود.