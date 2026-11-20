نمایشگاه کتاب «کورد» با عرضه بیش از چهار هزار جلد کتاب و نمایش ۲۵ اثر گرافیکی با موضوع کتاب و کتاب‌خوانی، با هدف ترویج فرهنگ مطالعه و پیوند هنر و ادبیات در شهر سقز آغاز به کار کرد و تا پنجم آذرماه پذیرای علاقه‌مندان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، نمایشگاه کتاب «کورد» با حضور و استقبال علاقه‌مندان به کتاب و هنر در شهر سقز برپا شده است.

در این نمایشگاه بیش از چهار هزار جلد کتاب در موضوعات مختلف برای بازدید و خرید علاقه‌مندان عرضه شده است.

همچنین در کنار بخش کتاب، ۲۵ اثر گرافیکی از هنرمندان انجمن گرافیک سقز با محوریت کتاب و کتاب‌خوانی به نمایش درآمده است.

این رویداد فرهنگی با تلفیق کتاب و هنر‌های تجسمی، تلاش دارد ضمن ترویج فرهنگ مطالعه، اهمیت کتاب‌خوانی را از دریچه هنر به مخاطبان معرفی کند و زمینه آشنایی بیشتر شهروندان با آثار هنری مرتبط با کتاب را فراهم سازد.

نمایشگاه کتاب «کورد» تا پنجم آذرماه میزبان شهروندان سقزی و علاقه‌مندان به کتاب و هنر خواهد بود.