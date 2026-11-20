به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی لرستان گفت:داوطلبان در رشته‌های مدیریت عمومی تأسیسات گردشگری،مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری،راهنمایان گردشگری داخلی و راهنمایان گردشگری بین‌المللی با یکدیگر رقابت کردند.

عباسیان بیان کرد: پذیرفته‌شدگان این آزمون پس از دریافت کارت فعالیت، وارد بازار کار شده و در تأسیسات و مؤسسات گردشگری، دفاتر خدمات مسافرتی، هتل‌ها، مهمان‌پذیرها و اقامتگاه‌های بوم‌گردی مشغول به فعالیت می‌شوند.

وی گفت:تاکنون بیش از هزار نفر در رشته‌های مختلف گردشگری در لرستان آموزش دیده و وارد بازار کار شده‌اند؛ نیروهایی متخصص که علاوه بر فعالیت حرفه‌ای، نقش مؤثری در معرفی جاذبه‌ها، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های گردشگری استان دارند.