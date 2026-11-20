روابط عمومی شرکت مهندسی آب و برق کیش، برنامه خاموشی برق با هدف تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه سالیانه شبکه توزیع برق را از ۳۰ آبان تا ۴ آذر اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی شرکت مهندسی آب و برق کیش، اعلام کرد: این برنامه با هدف کاهش حوادث و خاموشی‌های ناخواسته و افزایش پایداری شبکه توزیع برق در مناطق مختلف جزیره اجرا می‌شود.

بر اساس برنامه روز شنبه ۳۰ فروردین، از ساعت ۱۲ تا ۱۶، محدوده فاز صنعتی ۳، بلوار هنگام، گلخانه‌های پایین ترافیک، پمپ بنزین امیدزاده و مدارس مهر و دانا در خیابان صدف ۳ با قطعی برق مواجه خواهند شد.

یکشنبه اول اردیبهشت، از ساعت ۹ تا ۱۲، بازار خدماتی گنجینه، مجتمع مسکونی پاسارگاد، برج مسکونی اطلس و محدوده مقابل بازار میکامال مشمول خاموشی خواهند بود.

دوشنبه دوم اردیبهشت، از ساعت ۹ تا ۱۲، هتل دینامیا، خدماتی‌ها و کلوپ‌های ساحل حافظیه و مرجان در محدوده اعلام‌شده با قطعی برق روبه‌رو می‌شوند.

سه‌شنبه سوم اردیبهشت نیز از ساعت ۹ تا ۱۲، مجتمع‌های مسکونی آناهیتا و فیکا و خدماتی‌ها و کلوپ‌های دریایی ساحل سیمرغ در برنامه تعمیرات قرار دارند.

چهارشنبه چهارم اردیبهشت، از ساعت ۱۲ تا ۱۵ نیز شرکت‌های ساخت بتن آذرگان، کاشت، آریا بتن و دیپلمات در منطقه CONT و محدوده پارک جنگلی و مناطق مسکونی و امنیتی تارک پارک با خاموشی برنامه‌ریزی‌شده مواجه خواهند شد.

روابط عمومی شرکت آب و برق کیش از مشترکان خواست با توجه به زمان‌بندی اعلام‌شده، تمهیدات لازم را برای ساعات قطع برق در نظر بگیرند و اجرای تعمیرات پیشگیرانه با هدف ارتقای پایداری شبکه توزیع برق و کاهش حوادث و خاموشی‌های ناخواسته انجام می‌شود.