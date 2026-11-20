به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، رئیس ‌کل دادگستری خراسان جنوبی گفت: یکی از اشرار مسلح متواری که در درگیری مسلحانه مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ در شهرستان خوسف حضور فعال داشته و این حادثه به شهادت شهید والامقام نایبی و مجروحیت تعدادی از کارکنان انتظامی منجر شده بود، پس از بیش از هفت سال اختفا در شهر زاهدان صبح روز جاری ۲۹ آبان ماه شناسایی و دستگیر شد.

عبداللهی افزود: این عملیات با تلاش تیم عملیاتی امنیتی، انتظامی خراسان جنوبی و با هماهنگی و همکاری دادستان مرکز خراسان جنوبی و دادستان زاهدان اجرا شد و متهم پس از سال‌ها فرار و زندگی مخفیانه، در زاهدان دستگیر شد.

به گفته وی فرد دستگیرشده از اشرار مسلحی بوده که سابقه همراهی با کاروان‌های اشرار را داشته و به‌عنوان تیرانداز حرفه‌ای شناخته می‌شده است.

عبدالهی افزود: نامبرده بلافاصله پس از وقوع درگیری مسلحانه در شهرستان خوسف، به منطقه نصرت‌آباد زاهدان و ارتفاعات روستای آسکو متواری شده و در سال‌های گذشته با مخفی‌شدن در این منطقه، تلاش کرده بود از دست قانون بگریزد.