آیهان رهبر، شطرنج‌باز ۱۳ ساله کردستانی، با عبور از مرز ریتینگ ۲۳۰۰ در بخش استاندارد، عنوان استاد فیده را کسب کرد و نام خود را به‌عنوان نخستین استاد فیده تاریخ شطرنج استان به ثبت رساند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، آیهان رهبر، شطرنج‌باز نوجوان کردستانی، با عبور از مرز ریتینگ ۲۳۰۰ در بخش استاندارد، به عنوان استاد فیده دست یافت و نخستین شطرنج‌باز استان شد که این عنوان بین‌المللی را کسب می‌کند.

این شطرنج‌باز ۱۳ ساله پیش از این نیز عناوین و افتخارات مختلفی در رقابت‌های ملی و بین‌المللی کسب کرده و با این موفقیت، فصل تازه‌ای در تاریخ شطرنج کردستان رقم زده است.