تیم‌های سن ایچ ساوه و پالایش نفت شازند مقابل حریفان خود به تصاویر رضایت دادند و شهرداری ساوه مهمان قزوینی خود را با شکست بدرقه کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در ادامه رقابت‌های لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور و از هفته دوازدهم شهرداری ساوه ۴، ۳ پردیس شهید شیری قزوین را شکست داد و دیگر همشهری این تیم سن ایچ در مشهد مقابل دائم پناه به تساوی در عدد ۳ رضایت داد.

دیگر نماینده فوتسال استان، پالایش نفت شازند نیز در تبریز در تقابل با مس سونگون یک - یک مساوی شد.

بدین ترتیب ازندی‌ها با ۲۲ امتیاز در همان خانه چهارم جدول جا خشک کردند و همچنان بالای جدول را نشانه رفتند و شهرداری ساوه با ۱۲ امتیاز، دو امتیاز بیشتر از همشهری ساوجی خود یک رده بالاتر از سن اینچ در خانه یازدهم جدول قرار گرفت.

در هفته سیزدهم این رقابت‌ها پنجشنبه پنجم آذر هرداری در قرچک با نگین تندیس رقابت می‌کند و پالایش نفت شازند میهمان تیم پردیس شهید شیری قزوین خواهد بود و تیم فوتسال سن ایچ در ساوه میزبان گهر زمین خواهد بود.