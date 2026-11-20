به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، مدیر امور مالیاتی مهاباد گفت: بیش از ۳۹۰ میلیارد ریال از محل مالیات و عوارض پرداختی مؤدیان مهابادی، آبان‌ماه امسال به حساب شهرداری، دهیاری‌ها و امور عشایر واریز شده است. جعفر محمود نژاداقدمی افزود: از این میزان ۳۰ میلیارد تومان به شهرداری مهاباد و ۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان به دهیاری‌ها، روستا‌های بدون دهیاری و امور عشایر اختصاص یافته است. مدیر امور مالیاتی مهاباد با قدردانی از مشارکت مردم در پرداخت به‌موقع مالیات و عوارض، این مبالغ را حاصل همراهی شهروندان در عمران و آبادانی شهر و روستا‌ها دانست.