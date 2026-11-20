به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه المسیره؛ وزارت برق یمن تأکید کرد هدف قرار دادن عمدی نیروگاه‌های تولید برق و طرح‌های آبرسانی، نقض آشکار تمامی منشور‌ها و قوانین بین‌المللی است.

این وزارتخانه همچنین اعلام کرد جنایات و نقض قوانین از سوی دشمن سعودی، ملت یمن را از ادامه پایداری و مقاومت و مقابله با پیامد‌های تجاوز و محاصره بازنخواهد داشت.

وزارت برق یمن، عربستان سعودی را مسئول کامل این جنایات و پیامد‌های فاجعه‌بار آن برای جامعه دانست و از جامعه بین‌المللی و سازمان‌های جهانی خواست این جنایات را محکوم کنند، برای توقف تجاوز و رفع محاصره اقدام و از تأسیسات غیرنظامی حفاظت کنند.