به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین ، در این بازی که دقایقی قبل در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار شد، نماینده استان با نتیجه سنگین ۳-صفر بازی را به ذوب آهن واگذار کرد.

در این بازی گل‌های ذوب آهن در دقایق ۵۲، ۷۶ و ۸۷ توسط محمود قائدرحمتی، امید و لطیفی ومحمد مرتضوی به ثمر رسید.

نماینده استان با این نتیجه با همان هفت امتیاز در رده هفدهم جدول رده بندی باقی ماند.

تیم شمس آذر در هفته چهاردهم لیگ برتر جمعه ششم آذر در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین از خیبر خرم آباد پذیرایی می‌کند.