آزمون جامع دوره‌های تخصصی کوتاه‌مدت گردشگری با حضور ۴۲ فراگیر و در چارچوب اختیارات تفویض‌شده از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در کیش برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مدیر توسعه گردشگری و میراث فرهنگی معاونت گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش، گفت: ازمون هم‌زمان با ۳۱ استان کشور، پس از تفویض اختیار از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به معاونت گردشگری در کیش برگزار شد.

عالمه خسروی با اشاره به حضور ۴۲ فراگیر در سه گرایش مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، مدیریت عمومی تأسیسات گردشگری و ارزیاب تأسیسات گردشگری در رشته فنی ساختمان افزود: در این دوره از آزمون جامع، پنج هزار و ۱۱۲ نفر در سراسر کشور ثبت‌نام کرده‌اند و دانش و مهارت‌های تخصصی آنان ارزیابی شد.

او افزود: فراگیران حاضر در آزمون پس از یک سال، آموزش‌های نظری، عملی و مهارتی مورد نیاز را در مؤسسه‌های آموزشی دارای مجوز و مورد تأیید وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گذرانده‌اند و در این مرحله، دانش و مهارت‌های کسب‌شده آنان سنجیده شد.

خسروی با تأکید بر اهمیت تفویض اختیار برگزاری آزمون‌های تخصصی گردشگری به مناطق آزاد گفت: این اقدام زمینه بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های قانونی، اجرایی و مدیریتی مناطق آزاد را فراهم می‌کند و با تسهیل فرآیند آموزش و ارزیابی فراگیران، نقش مؤثری در ارتقای مهارت نیروی انسانی فعال در حوزه گردشگری خواهد داشت.

مدیر توسعه گردشگری و میراث فرهنگی معاونت گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش افزود: برگزاری دوره‌های آموزشی و آزمون‌های تخصصی در کیش، با تسهیل دسترسی فراگیران به آموزش‌های مورد نیاز، زمینه ارتقای کیفیت خدمات گردشگری در کسب‌وکار‌های این منطقه را نیز فراهم می‌کند.

خسروی درباره نحوه ثبت‌نام و برگزاری آزمون‌ها خاطرنشان کرد: ثبت‌نام فراگیران در سامانه سجام وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و برگزاری دوره‌های آموزشی و آزمون‌ها در کیش انجام می‌شود و زمان برگزاری آزمون‌ها که معمولاً دو نوبت در سال است، بر اساس برنامه‌ریزی و اعلام وزارتخانه تعیین می‌شود.