مردم شهرستان‌های استان تهران در دویست‌وشصت‌وسومین قرار شبانه، با حضوری مقتدارانه، بر ضرورت حفظ انسجام و همبستگی ملی برای مقابله با تهدیدات دشمن تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شهروندان شهرستان‌های استان تهران در جریان دویست‌وشصت‌وسومین قرار شبانه، بار دیگر بر اهمیت حفظ انسجام اجتماعی و تقویت وحدت ملی تأکید ورزیدند.

در این اجتماعات مردمی که با هدف نمایش اقتدار و هوشیاری ملت برگزار می‌شود، حاضرین با تأکید بر ضرورت ایستادگی در برابر چالش‌های پیش‌رو، پیام دادند که همبستگی ملی، کلیدی‌ترین عامل برای پیروزی در برابر دشمنان و صیانت از امنیت کشور است.