تیم فولاد سیرجان ایرانیان در لیگ والیبال مردان آسیای مرکزی ۲۰۲۶، با شکست بمبئی متئورز، صعودش به مرحله نیمه نهایی را قطعی کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مرحله مقدماتی رقابت‌های والیبال مردان لیگ آسیای مرکزی (قهرمانی باشگاه‌ها) که از یکشنبه ۲۴ آبان به میزبانی شهر بوبانشور کشور هند آغاز شده بود، امروز (جمعه ۲۹ آبان) به پایان رسید.

تیم فولاد سیرجان ایرانیان در آخرین دیدار این مرحله که از ساعت ۱۶:۳۰ دقیقه امروز (جمعه ۲۹ آبان) شروع شد، به مصاف بمبئی متئورز رفت و سه بر صفر این تیم را از پیش رو برداشت.

شاگردان بهروز عطایی در سه ست متوالی و با امتیاز‌های ۲۵ بر ۲۳، ۲۵ بر ۲۱ و ۲۵ بر ۲۱ به پیروزی رسیدند تا سومین برد خود در این رقابت‌ها را به دست آورند و صعودشان به مرحله نیمه نهایی قطعی شود.

على رمضانى، اشکان حق‌دوست، على حاجى‌پور، ابوالفضل پاشا امیرى، امین خواجه‌خلیلى، اسماعیل مسافر، سینا نیکپور، عرفان جلالی نژاد، محمد ولى‌زاده، امیرحسین توخته، على شفیعى، رضا محمودآبادى، مهران توانا و رسول شهسوارى بازیکنان فولاد سیرجان در این رقابت‌ها هستند.

تیم فولاد سیرجان در سه دیدار دیگر خود دو پیروزی برابر تلوگو بلک هاوکس و ژتیسو قزاقستان به دست آورد و یک شکست مقابل تورپیدوز بنگلور را تجربه کرد.

دیدار‌های مرحله نیمه نهایی لیگ مردان آسیای مرکزی شنبه ۳۰ آبان برگزار می‌شود که کمیته مسابقات هنوز جدول کامل مرحله مقدماتی و ساعت دیدار‌های نیمه نهایی را اعلام نکرده است. دیدار‌های رده‌بندی و نهایی این رقابت‌ها نیز یکشنبه یکم آذر برگزار می‌شود.