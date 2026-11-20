مدیر جهاد کشاورزی کامیاران از اختصاص بیش از ۳۰ هکتار از اراضی این شهرستان به کشت زعفران خبر داد و گفت: کامیاران از نظر سطح زیر کشت و میزان تولید این محصول، رتبه نخست استان را دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، کمال رستمی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کامیاران، با اشاره به توسعه کشت زعفران در سال‌های اخیر اظهار کرد: در راستای اجرای الگوی کشت باغبانی، هم‌اکنون بیش از ۳۰ هکتار از اراضی شهرستان به کشت زعفران اختصاص یافته است.

وی افزود: زعفران به دلیل مقاومت بالا در برابر کم‌آبی، گزینه‌ای مناسب برای مناطق کم‌بارش و کم‌آب است و از ارزش افزوده اقتصادی بالایی برخوردار است.

رستمی با اشاره به مزایای اقتصادی این محصول گفت: قیمت مناسب، قابلیت صادرات، بی‌نیازی از انبارداری و برخورداری از خواص دارویی از جمله مزایای کشت زعفران است. همچنین پیاز زعفران پس از تکثیر قابلیت فروش و عرضه برای کشت در مزارع دیگر را دارد که منبع درآمد دیگری برای کشاورزان محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: هر بار کشت زعفران می‌تواند بین هفت تا ۱۰ سال محصول‌دهی داشته باشد و سرمایه‌گذاری در این حوزه در مدت نسبتاً کوتاهی به بازدهی می‌رسد.

در ادامه، مرادی، مسئول زراعت جهاد کشاورزی کامیاران، نیز با ارائه توصیه‌هایی به بهره‌برداران درباره برداشت و نگهداری اصولی زعفران گفت: برداشت گل‌ها در ساعات اولیه صبح، جداسازی سریع و بهداشتی کلاله‌ها و خشک‌کردن اصولی محصول، نقش مهمی در حفظ کیفیت زعفران دارد.

وی افزود: پس از برداشت گل‌ها، مزرعه نباید رها شود و کشاورزان باید تغذیه مناسب گیاه و آبیاری را تا آغاز بارش‌های پاییزی ادامه دهند.

مسئول زراعت جهاد کشاورزی کامیاران همچنین بر کنترل اصولی علف‌های هرز تأکید کرد و گفت: برگ‌های زعفران باید در مزرعه باقی بمانند تا روند خشک‌شدن طبیعی خود را به‌طور کامل طی کنند.