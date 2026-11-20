هم‌زمان با هفته بسیج، تجمع اعضای حلقه‌های صالحین با حضور جمعی از بسیجیان، جوانان و نوجوانان پایگاه‌های مقاومت بسیج، در مصلای نماز جمعه آبادان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آبادان، این تجمع با هدف گرامیداشت هفته بسیج، تبیین اهداف و برنامه‌های حلقه‌های صالحین و تأکید بر نقش فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی در پرورش نسل جوان برگزار شد.

حلقه‌های صالحین به‌عنوان یکی از بستر‌های مهم فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی بسیج، زمینه‌ای برای گردهمایی جوانان و نوجوانان، آموزش معارف دینی، ترویج آموزه‌های قرآنی و طرح مباحث اعتقادی، اخلاقی و اجتماعی فراهم می‌کنند.

در این حلقه‌ها، علاوه بر برگزاری جلسات آموزشی و تبیینی، موضوعاتی همچون مهارت‌های زندگی، تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری، آگاهی‌بخشی اجتماعی و ارتقای بینش دینی مورد توجه قرار می‌گیرد؛ برنامه‌هایی که با هدف تقویت بنیه معنوی و افزایش توانمندی نسل جوان در مواجهه با مسائل و چالش‌های مختلف دنبال می‌شود.

مساجد نیز به‌عنوان پایگاه اصلی فعالیت حلقه‌های صالحین، نقش محوری در میزبانی و استمرار این برنامه‌ها دارند و اعضای پایگاه‌های مقاومت بسیج با برنامه‌ریزی و مشارکت در برگزاری نشست‌های تربیتی، قرآنی و فرهنگی، زمینه حضور و مشارکت بیشتر جوانان و نوجوانان را فراهم می‌کنند.

این فعالیت‌ها زیر نظر مجموعه صالحین سپاه و با بهره‌گیری از ظرفیت مربیان و سرگروه‌های تربیتی دنبال می‌شود تا در کنار آموزش معارف دینی، زمینه تقویت ارتباط میان نسل جوان با مسجد، فعالیت‌های فرهنگی و ارزش‌های اجتماعی نیز فراهم شود.

تجمع اعضای حلقه‌های صالحین در آبادان نیز در همین چارچوب و هم‌زمان با هفته بسیج، فرصتی برای نمایش ظرفیت‌های تربیتی و فرهنگی بسیج و تأکید بر استمرار برنامه‌های فرهنگی و معرفتی در میان نسل جوان بود.