به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مهاباد، با کاهش دما در کشور، این روز‌ها استفاده از سیستم‌های گرمایشی بیشتر شده. مهابادی‌ها می‌گویند: با توجه به محدودیت منابع انرژی و افزایش مصرف، برای جلوگیری از افت فشار یا قطعی گاز، صرفه جویی ضروریست. مشترکان مهابادی عبور از ناترازی انرژی را، در گرو مشارکت همگانی می‌دانند. کارشناسان می‌گویند با کاهش ۲۰ درصدی مصرف، حدود۸۰ درصد هزینه‌های مصرف گاز کاهش می‌یابد و به پایداری شبکه و تامین گاز مناطق سردسیر هم کمک می‌شود.