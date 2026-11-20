پیام فرمانده هوا و فضا به ملت غیور و شجاع لرستان
پیام فرمانده هوا و فضا به مردم غیور و انقلابی لرستان ابلاغ شد.
متن پیام به این شرح است:
بسمه تعالی
مردم سلحشور و غیور خرمآباد
سلام علیکم
همت والای شما امت مبعوث شده که با حضور خود جلوهگر ملتی بصیر، فهیم و با اصالت گشتهاید، امروز در منظر جهانیان درخششی بینظیر یافته و چشم دشمنان را خیره و نگران و چشم دوستان را روشن و امیدوار نموده است.
اقتدار و صلابت شما تاریخساز گشته و موجبات عزتمندی کشور عزیز ایران را فراهم نموده است. بر این وحدت و انسجام مقدس پایمردی نمایید که پیروزی در سایه الطاف الهی نزدیک است.
مدافعان شما ملت سرافراز در نیروی هوافضا نیز خود را جان فدای شما تا رسیدن به فتح و ظفر تحت زعامت ولی امر مسلمین حضرت آیتالله العظمی سید مجتبی خامنهای میدانند.
سرباز ولایت وجان فدای ملت / سید مجید موسوی