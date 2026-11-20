به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،تیم فوتسال دلسوختگان اهل بیت قم در دیداری از هفته دوازدهم لیگ برتر باشگاه‌های کشور در سالن ۲ هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان میزبان تیم پرمهره گیتی‌پسند اصفهان بود که به نتیجه تساوی ۴- ۴ رضایت داد.

گل‌های تیم دلسوختگان قم را روح الله ایثاری، محمد جواد سنگتراشان وفردین قاسمی و گل‌های گیتی پسند اصفهان را مهدی اسدشیر، شایان اکبری وداوودی به ثمر رساندند.

دلسوختگان با این تساوی ۱۵ امتیازی شد و در رده هشتم‌جدول رده بندی لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور باقی ماند.

گیتی‌پسند اصفهان هم به امتیاز ۲۰ رسید و با یک پله سقوط در جایگاه ششم جدول ۱۴ تیمی این رقابت‌ها ایستاد.

حسین صبوری سرمربی دلسوختگان قم در پایان این دیدار گفت:به بازیکنان تیمم خسته نباشید میگم در مقابل یک تیم خیلی خوب نتیجه خوب گرفتند.

سرمربی گیتی‌پسند اصفهان هم حاضر به مصاحبه نشد.