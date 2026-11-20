رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی از دستگیری یکی از اشرار مسلح و عوامل مؤثر در درگیری منجر به شهادت یکی از کارکنان انتظامی شهرستان خوسف، پس از بیش از هفت سال فرار و اختفا، در شهر زاهدان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدجعفر عبداللهی گفت: در پی اقدامات اطلاعاتی و رصد‌های فنی و تخصصی مأموران انتظامی استان، یکی از اشرار مسلح متواری که در درگیری مسلحانه مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ در شهرستان خوسف حضور فعال داشته و این حادثه به شهادت شهید والامقام نایبی و مجروحیت تعدادی از کارکنان انتظامی منجر شده بود، پس از بیش از هفت سال اختفا در شهر زاهدان صبح روز جاری ۲۹ آبان‌ شناسایی و دستگیر شد.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی افزود: این عملیات با تلاش تیم عملیاتی امنیتی، انتظامی خراسان جنوبی و با هماهنگی و همکاری دادستان مرکز استان خراسان جنوبی و دادستان زاهدان اجرا شد و متهم پس از سال‌ها فرار و زندگی مخفیانه، در زاهدان دستگیر شد.

عبداللهی با اشاره به سوابق و فعالیت‌های متهم گفت: فرد دستگیرشده از اشرار مسلحی بوده که سابقه همراهی با کاروان‌های اشرار را داشته و به‌عنوان تیرانداز حرفه‌ای شناخته می‌شده است.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی افزود: نامبرده بلافاصله پس از وقوع درگیری مسلحانه در شهرستان خوسف، به منطقه نصرت‌آباد زاهدان و ارتفاعات روستای آسکو متواری شده و طی سال‌های گذشته با مخفی‌شدن در این منطقه، تلاش کرده بود از دست قانون بگریزد.

عبداللهی با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی مجموعه انتظامی و عوامل اطلاعاتی و عملیاتی استان گفت: شناسایی و دستگیری متهم پس از سال‌ها فرار، نتیجه پیگیری مستمر، اشراف اطلاعاتی و هماهنگی مؤثر میان دستگاه‌های مسئول است و دستگاه قضایی با جدیت، برخورد قانونی با مرتکبان جرائم خشن و مخلان امنیت عمومی را دنبال می‌کند.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی افزود: گذشت زمان موجب فراموشی جرائم و توقف پیگیری‌های قضایی نخواهد شد و دستگاه قضایی در چارچوب قانون، با قاطعیت موضوعات مرتبط با امنیت و آسایش عمومی را پیگیری می‌کند.