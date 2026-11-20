چند طرح عمرانی، خدماتی و محرومیت‌زدایی در روستا‌های مختلف شهرستان سروآباد با حضور معاون سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، روستا‌های شهرستان سروآباد شاهد افتتاح و بهره‌برداری از مجموعه‌ای از طرح‌های عمرانی و خدماتی با هدف توسعه زیرساخت‌ها و بهبود امکانات رفاهی روستایی بودند.

در این برنامه، پروژه آسفالت و سنگ‌فرش معابر روستای پایگلان به بهره‌برداری رسید.

همچنین زمین‌های چمن مصنوعی روستا‌های دره‌ناخی و ژنیین افتتاح شد تا زمینه توسعه فضا‌های ورزشی و افزایش دسترسی جوانان روستایی به امکانات ورزشی فراهم شود.

در ادامه، معاون سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با حضور در روستا‌های آریان و تخان از توابع بخش مرکزی سروآباد، پارک‌های درون‌محله‌ای این روستا‌ها را افتتاح کرد.

برای اجرای مجموع این طرح‌های عمرانی و خدماتی، در مجموع ۱۲۶ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.