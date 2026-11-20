رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی در قزوین گفت: طبق قرارداد با شرکت بیمه آتیه سازان حافظ، بازنشستگان از اول آذر می‌توانند خدمات بیمه تکمیلی را بر اساس تعرفه‌های جدید این بیمه دریافت کنند.

به گفته رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی، در طرح طلایی بیمه تکمیلی، تعهدات مربوط به بستری و جراحی بدون سقف تعیین شده و سقف پوشش هزینه‌های دارو و ویزیت نیز از پنج به ۱۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

وی اضافه کرد: بر اساس این قرارداد، حق بیمه در طرح نخست ۹۴۵ هزار تومان و در طرح دوم یا طلایی، ۲ میلیون و ۹۹۵ هزار تومان تعیین شده است.

رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی همچنین درباره سهم پرداختی سازمان تأمین اجتماعی و بازنشستگان گفت: در سال‌های گذشته سهم سازمان ۵۰ درصد بود که از سال گذشته به ۳۰ درصد کاهش یافت؛ اما درباره میزان سهم پرداختی امسال هنوز توافق نهایی حاصل نشده است.

وی افزود: تعیین تکلیف این موضوع تا زمان نهایی شدن فهرست حقوق بازنشستگان، حدود بیستم تا بیست‌وپنجم ماه فرصت دارد.