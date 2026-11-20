



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، مدیر کل مدیریت بحران استانداری فارس در نشست تعاملی با رییس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهری شهرداری تهران گفت: شانزده مخاطره در استان فارس وجود دارد و از این جهت از استان‌های پر مخاطره کشور هستیم .

غلامی با بیان اینکه استان فارس و تهران معین یکدیگر در مخاطرات هستند، افزود: معین بودن این دو استان باعث شده تا نشست‌های تعاملی بین مدیریت بحران استانداری فارس و شهرداری تهران برگزار شود .

مدیر کل مدیریت بحران استانداری فارس ادامه داد: در این نشست قرار شد مرکز فرماندهی مدیریت بحران استانداری فارس به صورت نرم افزاری و شبیه فرماندهی شهرداری تهران راه اندازی شود .

غلامی گفت: مخاطراتی که در استان رخ می‌دهد، اطلس‌های منطقه و مخاطرات را به صورت نرم افزاری تهیه می‌ کند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای ان مخاطره تصمیم گیری شود و عوامل اجرایی در کوتاه‌ترین زمان ممکن راه‌های جلوگیری از مخاطره را اجرا کنند .

نصیری ، رییس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهری تهران هم در این نشست گفت: انتقال تجربیات و دستورالعمل‌ها ، در پیچیده‌ترین حالت در زمان‌ مخاطراتی مثل جنگ و سایر حوادث ، در اختیار مدیریت بحران استانداری فارس گذاشته می‌شود .



در این نشست بر توسعه آمورش و پیشگیری به عنوان مهمترین راه برای کم کردن آسیب‌های جانی، مالی مخاطرات تاکید شد .