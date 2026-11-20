حاج ولی‌الله کلامی و حاج جواد رسولی به‌عنوان پیرغلامان منتخب استان زنجان در بیست و سومین اجلاسیه سراسری پیرغلامان حسینی معرفی و تجلیل شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ در بیست‌وسومین اجلاسیه بین‌المللی تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی که به میزبانی شهر ارومیه برگزار شد، حاج ولی‌الله کلامی و حاج جواد رسولی به‌عنوان پیرغلامان منتخب استان زنجان معرفی و مورد تجلیل قرار گرفتند.

در این آیین، دکتر پیمان جبلی، رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، با اهدای لوح سپاس و تندیس افتخار، از سال‌ها خدمات ارزنده این دو خادم اهل‌بیت (ع) در عرصه ترویج فرهنگ عاشورا، پاسداشت شعائر حسینی و صیانت از میراث معنوی مکتب سیدالشهدا (ع) قدردانی کرد.

تجلیل از این دو چهره شناخته‌شده عرصه مداحی و خدمت به دستگاه اهل‌بیت (ع)، بیانگر جایگاه ریشه‌دار فرهنگ حسینی در استان زنجان و نقش مؤثر خادمان این مکتب در حفظ و انتقال ارزش‌های عاشورایی به نسل‌های آینده است.

این آیین، فرصتی برای پاسداشت سال‌ها اخلاص، ارادت و خدمت پیرغلامانی بود که عمر خود را در مسیر ترویج معارف اهل‌بیت (ع) و زنده نگه‌داشتن پیام نهضت عاشورا سپری کرده‌اند.