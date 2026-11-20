به گزارش خبرگزای صدا و سیمای گیلان ، بسته اخبار کوتاه ۲۹ آبان شامل ۷ خبر متنوع است.

فرمانده سپاه ناحیه لنگرود ازاجرای ۴۰۰ ویژه برنامه فرهنگی، اجتماعی، جهادی، ورزشی، عمرانی وخدماتی هفته بسیج دراین شهرستان خبرداد.

فرمانده سپاه ناحیه بندر انزلی هم از اجرای ۲۰۰ ویژه برنامه هفته بسیج در این شهرستان در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، بصیرتی، ورزشی، عمرانی و خدماتی خبرداد.

فرمانده سپاه ناحیه خمام هم گفت:۱۲۰ ویژه برنامه با شعار «بسیج، جان‌فدای ایران، امید مستضعفان» و با محوریت محله، مسجد و میدان‌و مشارکت پایگاه‌های مقاومت بسیج و دستگاه‌های اجرایی در این شهرستان اجرا می‌شود.

فرمانده سپاه ناحیه لاهیجان هم درجمع خبرنگاران از اجرای ۲۶۴ برنامه جهادی، ورزشی، عمرانی، فرهنگی، اجتماعی و بصیرتی به مناسبت هفته بسیج در این شهرستان خبر داد.

اعزام دانش آموزان لاهیجانی و بسیجیان رودباری به سرزمین ایثار و شهادت در جنوب کشور

فرمانده سپاه لاهیجان گفت: ۶۰ دانش آموز دختر این شهرستان با دو دستگاه اتوبوس در قالب کاروان راهیان نور به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند.

فرمانده سپاه ناحیه رودبار هم گفت: همزمان با هفته بسیج ۶۴ نفر از بسیجیان به مدت ۵ روز به مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس در جنوب کشور اعزام شدند.

فرهنگ بسیج، پیوند ایمان، بصیرت و خدمت به مردم است

امام جمعه کیاشهر، درجمع بسیجیان با اشاره به نقش بی‌بدیل و حضوراین نیرو‌های ایثارگر در برهه‌های حساس کشور گفت: فرهنگ بسیج یعنی فرهنگ حضوربه موقع و نیرو‌های بسیجی ایران اسلامی در تمامی عرصه‌ها و حوادث همچون سیل، زلزله، مقابله با بیماری کرونا ونیز دفاع از کشورثابت کردند هر جا به وجودشان نیاز باشد حضور به موقع دارند.

توزیع بیش از یک تن برنج بین افراد کمتر برخوردار صومعه سرا

دبیر اجرایی اداره زکات گیلان گفت: امسال بیش از ۷ میلیارد تومان زکات در استان جمع آوری شد که بخش از این زکات مستحبی برنج بوده که یک تن برنج به ارزش ۵۰۰ میلیون تومان بین افراد کم برخوردار و تحت حمایت کمیته امداد امام شهرستان صومعه‌سرا توزیع شد.