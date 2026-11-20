امام جمعه شهر کوشک در شهرستان خمینی شهر با گرامیداشت هفته بسیج، این نهاد مردمی را یادگار امام خمینی(ره) و عامل سربلندی نظام در بحران‌های سخت دانست .

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ حجت‌الاسلام جعفر غلامی در خطبه‌های نمازجمعه این شهر اظهار کرد: بسیج مردمی که در اوایل انقلاب اسلامی به دستور امام خمینی (ره) تشکیل شد، تاکنون توانسته است در بحران‌های سخت در دفاع از نظام سربلند باشد.

وی با اشاره به ناتوانی آمریکا و اسرائیل در مقابله با جمهوری اسلامی گفت: این حکومت‌های جنایتکار در موقعیتی قرار دارند که توان مقابله با این ملت را در خود نمی‌بینند و ناچار دست به محاصره می‌زنند.

امام جمعه کوشک افزود: همبستگی ملت در دفاع از انقلاب اسلامی، مایه شکست آنان شده است و آمریکایی‌ها در این نبرد ناچار خواهند بود با سرافکندگی از منطقه خارج شوند.