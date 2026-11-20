تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال مقابل شمس آذر قزوین به برتری پرگل رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار تیم‌های فوتبال ذوب‌آهن اصفهان و شمس آذر قزوین در هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال ایران با برتری سه بر صفر ذوب شاگردان محمد ربیعی به پایان رسید.

در دقیقه ۵۲ ارسال علی محمدی روی تیر دوم به علی شجاعی رسید و ضربه سر این بازیکن توسط محمود قائد رحمتی وارد دروازه شمس آذر شد.

در دقیقه ۷۶ ارسال علی شجاعی در محوطه جریمه به امید لطیفی رسید و این بازیکن با ضربه روی‌پا تماشایی برای دومین‌بار دروازه شمس را باز کرد.

و در دقیقه ۸۷ محمد مرتضوی موفق شد روی حرکت پا به توپ خوب امید لطیفی گل سوم را به ثمر برساند.

با این برد ذوب آهن ۱۳ امتیازی شد و به رده دوازدهم صعود کرد و شمس آذر با هفت امتیاز در رده هفدهم قرار گرفت.