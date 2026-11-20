طرح جامع ساماندهی وانت‌بار‌های میوه‌فروش در سنندج با پیش‌بینی ۲۸ نقطه استقرار مجهز به زیرساخت‌های لازم، از فردا در چهار منطقه شهر اجرایی می‌شود؛ طرحی که با هدف کاهش سد معبر، روان‌سازی ترافیک و حمایت از معیشت دستفروشان به اجرا درمی‌آید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، پس از کش‌وقوس‌های فراوان، طرح ساماندهی وانت‌بار‌های میوه‌فروش در سنندج وارد مرحله اجرا شد؛ طرحی که قرار است با سازوکاری متفاوت، به یکی از چالش‌های قدیمی شهر در زمینه سد معبر و اختلال در تردد خودرو‌ها پایان دهد.

بر اساس اعلام شهرداری سنندج، این طرح از فردا در چهار منطقه شهر آغاز می‌شود و برای اجرای آن، ۲۸ نقطه با زیرساخت‌های مورد نیاز برای استقرار وانت‌بار‌های میوه‌فروش پیش‌بینی شده است.

این نقاط به امکاناتی از جمله آسفالت، روشنایی و زیرساخت‌های رفاهی مجهز شده‌اند تا فروشندگان بتوانند در مکان‌های مشخص به فعالیت خود ادامه دهند.

هدف از اجرای این طرح، صرفاً جمع‌آوری وانت‌بار‌ها و حذف کسب‌وکار‌های سیار نیست، بلکه ساماندهی فعالیت آنها در کنار حمایت از معیشت فروشندگان، کاهش سد معبر، حفظ نظم شهری و روان‌سازی ترافیک عنوان شده است.

اکنون باید دید این سازوکار جدید تا چه اندازه می‌تواند به یکی از مطالبات دیرینه شهروندان سنندجی برای رفع سد معبر و بهبود وضعیت ترافیک شهری پاسخ دهد.