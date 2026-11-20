معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بر ضرورت گذار صنایع فولاد از بازسازی به نوسازی و هوشمندسازی تأکید کرد و گفت: استفاده از سامانه‌های پایش برخط و مدیریت هوشمند انرژی، به کاهش توقف‌های تولید و افزایش پایداری عملیاتی کمک می‌کند.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، آقای فرشاد مقیمی امروز (۲۹ آبان) در بازدید از بیست‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی متالورژی ایران (ایران‌متافو) و بررسی دستاورد‌ها و ظرفیت‌های تولیدی شرکت‌های فعال در حوزه‌های متالوژی، فولاد و صنایع معدنی، بر اهمیت بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر در کاهش ردپای کربن در صنایع سنگین تأکید کرد.

رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) با اشاره به نقش کلیدی واحد‌های تولیدی در اقتصاد ملی گفت: بازگشت به چرخه تولید، تنها نقطه آغاز نیست؛ بلکه فرصتی است تا با نوسازی تجهیزات و اصلاح فرایندها، واحد‌های آسیب‌دیده به سطوح کیفی بالاتر و بهره‌وری بیشتر دست یابند.

مقیمی در ادامه به ضرورت هوشمندسازی خطوط تولید اشاره و خاطرنشان کرد: استفاده از سیستم‌های پایش برخط و مدیریت هوشمند مصرف انرژی، نه تنها به کاهش توقف‌های ناخواسته تولید کمک، بلکه پایداری عملیاتی را در بلندمدت تضمین می‌کند.

گفتنی است؛ در این دوره از نمایشگاه، مجموعه‌هایی نظیر مجتمع صنعتی اسفراین، از شرکت‌های تابعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، توانمندی‌های خود را در زنجیره ارزش صنایع فولاد و فلزات به نمایش گذاشتند.

بیست‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی متالورژی ایران (ایران‌متافو) که از ۲۶ آبان‌ماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران آغاز شده است، امروز، جمعه (۲۹ آبان‌ ۱۴۰۵)، به پایان رسید.