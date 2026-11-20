به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، مدیر کل راه وشهرسازی آذربایجان غربی گفت: از سال ۱۴۰۳ تا کنون هزار هکتار زمین به محدوده طرح‌های نهضت ملی مسکن در استان الحاق شده است.

پیمان آرامون گفت: از سال ۱۴۰۳ و با دستور استاندار، حدود یک‌هزار هکتار زمین به محدوده طرح‌های نهضت ملی مسکن در استان الحاق شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی همچنین از تأمین زمین برای ۳۲۰ خانوار در قالب قانون جوانی جمعیت و ۳۲۰ متقاضی مسکن محرومان خبر داد.