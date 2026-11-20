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در راستای تسهیل ساخت مسکن و افزایش ظرفیتهای شهری، هزار هکتار از اراضی آذربایجان غربی برای تسریع در اجرای طرحهای نهضت ملی مسکن اختصاص یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، مدیر کل راه وشهرسازی آذربایجان غربی گفت: از سال ۱۴۰۳ تا کنون هزار هکتار زمین به محدوده طرحهای نهضت ملی مسکن در استان الحاق شده است.
پیمان آرامون گفت: از سال ۱۴۰۳ و با دستور استاندار، حدود یکهزار هکتار زمین به محدوده طرحهای نهضت ملی مسکن در استان الحاق شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی همچنین از تأمین زمین برای ۳۲۰ خانوار در قالب قانون جوانی جمعیت و ۳۲۰ متقاضی مسکن محرومان خبر داد.