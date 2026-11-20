متهم سایبری ۳۹ ساله شناسایی و در یکی از شهرستان‌های همجوار مشهد دستگیر و روانه زندان شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، رئیس پلیس فتا استان خراسان رضوی گفت: با مراجعه چند شهروند به پلیس فتا با موضوع مشابه مراتب در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت و برابر یکسری اقدامات فنی اطلاعاتی و سایبری فردی ۳۹ ساله شناسایی و در یکی از شهرستان‌های همجوار دستگیر و روانه زندان شد.

سرهنگ مرتضی حقی افزود: این فرد با تهیه سیم کارت بی هویت اقدام به ایجاد اکانت در شبکه اجتماعی دوست‌یابی نموده و از این طریق با پهن کردن دام برای قربانی‌ها به اکانت‌های قربانی‌ها دسترسی پیدا کرده و برای مخاطبین نامبرده اقدام به ارسال پیام با موضوع درخواست واریز وجه به کارت‌های غیر را داشته است.

وی ادامه داد: متهم برای انتخاب واریز وجوه نیز حساب شهروندانی که در سکو‌های خرید و فروش کالا درج اگهی نموده‌اند را انتخاب نموده و پس از واریز وجه بدون حضور، کالا‌های خریداری شده را از طریق تاکسی‌های اینترنتی تحویل و در جایی دیگر این اقلام را به فروش می‌رسانید.

سرهنگ حقی گفت: این متهم به ۴۳ فقره پرونده با این شگرد اعتراف و تاکنون مبلغ حدود ۳ میلیارد ریال به حساب‌های شکات عودت داده شده است.

وی توصیه کرد: شهروندانی که تصمیم بر فروش کالا در این سکو‌ها دارند حتماً این مهم را به صورت حضوری انجام نموده و مطمئن شوند فرد خریدار صرفاً از طریق حساب خود اقدام به پرداخت وجه می‌نماید در غیر این صورت از تحویل کالا خودداری نمایند.

همچنین شهروندان می‌توانند در صورت مواجهه با مورد مشابه پرونده مذکور با فوریت‌های سایبری با شماره ۰۹۶۳۸۰ تماس حاصل نمایند.