ائمه جمعه شهرستان‌های استان یزد در خطبه‌های نماز جمعه این هفته، با گرامیداشت هفته بسیج، روشنگری، مقابله با جنگ شناختی دشمن و پاسخ‌گویی به شبهات نسل جوان را از مهم‌ترین رسالت‌های امروز بسیج برشمردند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، امام جمعه بافق، روشنگری، پاسخ‌گویی به شبهات نسل جوان و مقابله با تحریف تاریخ را از مهم‌ترین وظایف امروز بسیج دانست و بر ضرورت حضور بسیجیان در مدارس و عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی تأکید کرد.

حجت‌الاسلام سید عباس حسینی روشنگری و ابهام‌زدایی را از اولویت‌های اصلی فعالیت بسیج در شرایط کنونی برشمرد و گفت: دشمن با به‌راه‌انداختن جنگ ترکیبی، تنها عرصه نظامی را هدف قرار نداده، بلکه با استفاده از فضای مجازی، شبهه‌پراکنی و تحریف تاریخ، ذهن و اعتقادات نسل جوان را نشانه گرفته است.

امام جمعه مهریز با گرامیداشت هفته بسیج، این نهاد مردمی را نماد اخلاص، ایثار، ولایت‌مداری و حضور در عرصه‌های مختلف خدمت، سازندگی و دفاع از کشور دانست و گفت: بسیج هر جا که نظام اسلامی و مردم به حضور و تلاش نیاز داشته باشند، در میدان حاضر است.

حجت‌الاسلام محی‌الدینی گفت: جان‌فدایی، اخلاص و حضور در همه میدان‌هایی که نظام اسلامی حضور در آن را ضروری می‌داند، سه ویژگی برجسته بسیج است.

امام جمعه بهاباد با اشاره به اهمیت استفاده صحیح از نعمت‌های الهی و پرهیز از اسراف و زیاده‌روی، اظهار کرد: شرایط کنونی کشور بیش از گذشته ضرورت مدیریت مصرف و استفاده شایسته از منابع و امکانات را آشکار کرده است.

حجت الاسلام ابراهیمی با اشاره به اهمیت مدیریت مصرف حامل‌های انرژی، به‌ویژه گاز، برق، آب و بنزین، بیان کرد: بر اساس آمار مطرح‌شده، بخشی از ظرفیت تولید گاز کشور در جریان جنگ آسیب دیده است و جبران این کمبود‌ها نیازمند همراهی عمومی و اصلاح الگوی مصرف است.

امام جمعه زارچ گفت: بسیج، سرمایه اجتماعی نظام و پیشگام حل مشکلات جامعه است.

حجت‌الاسلام طباطبایی با اشاره به نقش‌آفرینی بسیجیان در دوران دفاع مقدس، جهاد سازندگی و جنگ‌های اخیر اظهار داشت: بسیج در طول سال‌های انقلاب اسلامی همواره متناسب با نیاز‌های کشور در میدان حضورداشته و خدمات ارزشمندی در عرصه‌های مختلف ارائه کرده است.

امام جمعه اشکذر نیز با قدردانی از ایستادگی بسیجیان در ماه‌های گذشته، به‌ویژه در دوره‌ای که از آن به‌عنوان «نه ماه مقاومت» یاد شده است، اظهار داشت: بسیجیان در این مدت در جایگاه‌ها و عرصه‌های مختلف، از ایست‌های بازرسی و مأموریت‌های امنیتی گرفته تا مقابله با اغتشاشات، دوران جنگ ۴۰ روزه و شرایط پس از آن، با روحیه اخلاص و بدون هیچ چشم‌داشتی در میدان حضور داشتند.

حجت الاسلام صانعی با تجلیل از بسیجیانی که در ماه‌های اخیر در شرایط دشوار و حساس کشور مسئولیت‌پذیرانه در صحنه حضور داشتند، ابراز امیدواری کرد ملت ایران با استمرار این همدلی و مقاومت، شاهد تحقق پیروزی و برگزاری جشن پیروزی انقلاب اسلامی باشند.

امام جمعه هرات از مسئولان خواست با نظارت بر بازار، مهار گرانی و مدیریت مصرف انرژی، معیشت مردم را در اولویت قرار دهند.

حجت‌الاسلام رضازاده همچنین با تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر موضوعاتی همچون تأمین معیشت مردم، تقویت تولید داخلی، حفظ اشتغال، مهار تورم، مدیریت نقدینگی، افزایش سرمایه‌گذاری و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی افزود: توجه عملی به این اولویت‌ها می‌تواند در کاهش مشکلات اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی مردم مؤثر باشد.

امام جمعه موقت میبد، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته، با قدردانی از حضور مستمر مردم در تجمعات شبانه و تأکید بر ضرورت توجه جدی مسئولان به مسائل اقتصادی و معیشتی، هفته بسیج را فرصتی برای تبیین نقش مردم در حفظ و پیشبرد انقلاب اسلامی دانست.

حجت الاسلام حسنی در ادامه با اشاره به محکومیت بیش از ۶۰ تن از علمای شیعه بحرین به حبس‌های طولانی‌مدت و حبس ابد از سوی رژیم آل‌خلیفه، این اقدام را محکوم کرد و خواستار تجدیدنظر در این احکام شد.

امام‌جمعه ابرکوه با گرامیداشت یاد و خدمات آیت‌الله العظمی وحید خراسانی، فرارسیدن هفته بسیج را تبریک گفت و بسیج را «لشکر مخلص خدا» توصیف کرد که با روحیه اخلاص و مسئولیت‌پذیری، در هر عرصه‌ای که خلأیی وجود داشته باشد، برای خدمت به مردم و کشور حضور پیدا می‌کند.

حجت‌الاسلام فتاحی در بخش دیگری از سخنان خود، نسبت به برخی ناهنجاری‌های اجتماعی از جمله کشف حجاب در معابر و واحد‌های صنفی هشدار داد و بر ضرورت توجه به تذکرات و رعایت قوانین تأکید کرد.

امام‌جمعه اردکان با اشاره به سالروز وفات حضرت‌ام‌البنین (س) و روز تکریم مادران و همسران شهدا، بر ضرورت قدردانی از خانواده‌های شهدا تأکید کرد و صبر، استقامت و روایتگری آنان را عاملی برای تقویت روحیه مردم و تداوم مسیر انقلاب دانست.

حجت‌الاسلام سیداسماعیل شاکر با انتقاد از وضعیت اقتصادی و گرانی‌ها، از مسئولان خواست آثار تلاش‌ها و برنامه‌های خود را در سفره و زندگی مردم نمایان کنند.