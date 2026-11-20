تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان در هفته سیزدهم لیگ برتر باشگاه‌های کشور، عصر امروز در ورزشگاه فولادشهر شمس‌آذر قزوین را ۳ بر صفر شکست داد و نخستین پیروزی محمدرضا ربیعی را پس از حضور در این تیم جشن گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ این دیدار از ساعت ۱۵:۳۰ آغاز شد که نیمه نخست آن با بازی سرد و کم‌موقعیت دو تیم، بدون گل به پایان رسید.

در نیمه دوم اما ، ذوب‌آهن حملات خود را افزایش داد و در دقیقه ۵۲ محمود قائدرحمتی با ضربه‌ای از داخل محوطه جریمه نخستین گل را به ثمر رساند. در دقیقه ۷۷ امید لطیفی با ضربه‌ای دیدنی گل دوم را زد و در دقیقه ۸۸ آرش مرتضوی روی یک ضدحمله، سومین گل ذوب‌آهن را وارد دروازه شمس‌آذر کرد.

قضاوت این مسابقه بر عهده بیژن حیدری بود و ابوالفضل حسینی‌فرد از ذوب‌آهن و امیرمحمد محکم‌کار و محمدرضا رضایی از شمس‌آذر کارت زرد دریافت کردند.

ذوب‌آهن با کسب سه امتیاز این مسابقه، مجموع امتیازات خود را به ۱۳ رساند و به رتبه دوازدهم جدول رده‌بندی صعود کرد. شمس‌آذر قزوین نیز با ۸ امتیاز در جایگاه هفدهم باقی ماند.