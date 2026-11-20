سی‌وهفتمین جشنواره تئاتر استان کردستان با حضور ۸ اثر نمایشی منتخب به میزبانی شهرستان قروه در حال برگزاری است و فردا با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، دبیر اجرایی سی‌وهفتمین جشنواره تئاتر استان کردستان گفت: در این دوره از جشنواره، ۱۴ گروه نمایشی برای حضور اعلام آمادگی کردند که پس از بررسی و ارزیابی آثار از سوی داوران، ۸ اثر به مرحله نهایی راه یافت.

یونس صحرارو افزود: آثار منتخب در بخش‌های مختلف جشنواره به اجرا درآمده‌اند و هنرمندان شرکت‌کننده فرصت ارائه توانمندی‌های خود را در این رویداد هنری دارند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان قروه نیز با اشاره به اجرای نمایش‌های خیابانی و استقبال مردم از این برنامه‌ها گفت: از میان آثار راه‌یافته به مرحله نهایی، دو نمایش متعلق به هنرمندان شهرستان قروه است.

مرشدی اظهار کرد: یکی از آثار منتخب به شهدای مدرسه شجره طیبه میناب اختصاص دارد که با زبان هنر، یاد و خاطره این شهدا را برای مخاطبان زنده نگه می‌دارد.

سی‌وهفتمین جشنواره تئاتر استان کردستان فردا با برگزاری مراسم اختتامیه و معرفی برگزیدگان بخش‌های مختلف به کار خود پایان می‌دهد.