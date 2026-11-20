به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال نوجوانان ایران که پیش از این سه دیدار قبلی خود در مرحله انتخابی جام ملت‌های آسیا را با پیروزی پشت سر گذاشته و صعودشان را قطعی کرده بودند، در چهارمین مسابقه نیز با وجود تشریفاتی شدن نتیجه بازی از نظر صعود، با انگیزه و تمام توان مقابل لائوس به میدان رفتند و موفق شدند میزبان مسابقات را با سه گل شکست دهند.

ایران از همان دقایق ابتدایی مالکیت توپ را در اختیار داشت و در برابر آرایش دفاعی لائوس، به دنبال پیدا کردن راه نفوذ به محوطه جریمه حریف بود. تلاش شاگردان ارمغان احمدی در دقیقه ۱۶ به نتیجه رسید؛ جایی که طا‌ها یوسفی‌راد با هوشیاری، ارسال بلند به داخل محوطه جریمه را پیش از خروج توپ کنترل کرد و با یک پاس رو به عقب، کیوان ایرانزاد را در موقعیت گلزنی قرار داد تا شماره ۱۰ ایران گل نخست را به ثمر برساند.

برتری نوجوانان ایران در دقیقه ۳۰ دو برابر شد. در جریان یک کار ترکیبی میان حسین محمدولی و کیوان ایرانزاد، پاس نهایی ایرانزاد به محمدحسین مرادی رسید تا این بازیکن در موقعیت تک‌به‌تک دروازه لائوس را برای دومین بار باز کند.

در نیمه دوم نیز با وجود تلاش میزبان برای جبران نتیجه، تعویض‌های ارمغان احمدی بار دیگر جریان بازی را به سود ایران تغییر داد و در دقیقه ۷۸ علی نادری روی یک حرکت ترکیبی و با ضربه‌ای دقیق، گل سوم را به ثمر رساند تا پیروزی نوجوانان ایران قطعی شود.

تیم فوتبال نوجوانان ایران با ثبت چهار پیروزی متوالی در مرحله انتخابی، با اقتدار جواز حضور در جام ملت‌های آسیا را به دست آورد.