همزمان با فرارسیدن نخستین روز از هفته گرامیداشت بسیج، مصلی بزرگ خاتم‌الانبیاء (ص) زنجان میزبان گردهمایی باشکوه و پرشور اعضای شبکه‌های تربیتی و حلقات صالحین بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ اجتماع بزرگ جان‌فدایان شبکه تربیتی بسیج با عنوان «میقات صالحین»، جمعه ۲۹ آبان‌ماه، همزمان با نخستین روز از هفته بسیج، در مصلی خاتم‌الانبیاء (ص) زنجان برگزار شد.

این اجتماع با حضور پرشور نوجوانان بسیجی با حضور سردار سهندی فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان و با هدف نمایش شکوه، اقتدار، همبستگی و آمادگی نسل آینده انقلاب اسلامی برگزار شد.

در این گردهمایی، اعضای حلقه‌های صالحین با حضور در کنار یکدیگر، جلوه‌ای از پویایی و ظرفیت شبکه تربیتی بسیج را به نمایش گذاشتند.