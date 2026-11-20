کنارگذر پل شهید رئیسی (B1) به‌عنوان مسیر جایگزین و مکمل شبکه ارتباطی منطقه، آماده بهره‌برداری شده است؛ طرحی که با ایجاد دسترسی مستقیم میان بلوار جانبازان کرج و آزادراه شهید سلیمانی در مسیر رفت و برگشت، می‌تواند بخشی از بار ترافیکی محورهای ارتباطی این محدوده را کاهش دهد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز البرز، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیمای البرز گفت: این پروژه به طول یک‌ونیم کیلومتر و با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان، به دستور استاندار البرز و با تلاش مجموعه راهداری استان اجرا شده است.

داریوش باقرجوان افزود: هدف اصلی از اجرای این طرح، فعال‌سازی ظرفیت قابل استفاده آزادراه همت (شهدای البرز)، کاهش فشار ترافیکی آزادراه تهران–کرج و بهبود دسترسی‌های ارتباطی در محدوده شهری کرج است.

وی با اشاره به اهمیت این مسیر در ساماندهی تردد خودروها اظهار کرد: با ایجاد ارتباط مستقیم میان بلوار جانبازان و آزادراه شهید سلیمانی در هر دو مسیر رفت و برگشت، امکان دسترسی آسان‌تر کاربران جاده‌ای به شبکه آزادراهی منطقه فراهم شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز ادامه داد: این کنارگذر تا زمان اتمام عملیات ترمیم و آغاز بهره‌برداری از پل شهید رئیسی، نقش مهمی در تسهیل عبور و مرور وسایل نقلیه و کاهش مشکلات ترافیکی محدوده خواهد داشت.

باقرجوان با تأکید بر ضرورت توسعه مسیرهای دسترسی و استفاده بهینه از زیرساخت‌های موجود حمل‌ونقل گفت: اجرای این پروژه در راستای ارتقای ظرفیت شبکه ارتباطی استان، افزایش سهولت تردد شهروندان و بهبود خدمات‌رسانی به کاربران جاده‌ای انجام شده است.

وی افزود: بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود آزادراهی و ایجاد مسیرهای ارتباطی مکمل، از جمله راهکارهای مؤثر برای توزیع مناسب جریان ترافیک و کاهش تمرکز خودروها در محورهای پرتردد به شمار می‌رود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز در پایان ابراز امیدواری کرد با بهره‌برداری از این مسیر، دسترسی شهروندان به آزادراه‌های منطقه تسهیل و بخشی از مشکلات ترافیکی محدوده پل شهید رئیسی برطرف شود.