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رئیس جمعیت هلال احمر سراب از امدادرسانی دو ساعته به طبیعتگرد حادثه دیده در ارتفاعات روستای رازلیق خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،هادی پهلوانی گفت:در پی سقوط مردی ۶۸ ساله از ارتفاعات روستای رازلیق شهرستان سراب نیروهای امدادی جمعیت هلالاحمر به محل حادثه اعزام و عملیات امدادرسانی به فرد حادثهدیده را آغاز کردند.
وی با بیان اینکه این حادثه حدود ساعت ۱۲ ظهر امروز روی داده است افزود:امدادگران اقدامات پیشبیمارستانی و کمکهای اولیه را انجام داده و پس از انتقال مصدوم وی را به عوامل اورژانس تحویل دادند.