به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،هادی پهلوانی گفت:در پی سقوط مردی ۶۸ ساله از ارتفاعات روستای رازلیق شهرستان سراب نیرو‌های امدادی جمعیت هلال‌احمر به محل حادثه اعزام و عملیات امدادرسانی به فرد حادثه‌دیده را آغاز کردند.

وی با بیان اینکه این حادثه حدود ساعت ۱۲ ظهر امروز روی داده است افزود:امدادگران اقدامات پیش‌بیمارستانی و کمک‌های اولیه را انجام داده و پس از انتقال مصدوم وی را به عوامل اورژانس تحویل دادند.