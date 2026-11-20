طرح متروی اسلامشهر، از مهم‌ترین طرح‌های حمل‌ونقل ریلی جنوب غرب استان تهران، با رسیدن به ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی در مسیر نهایی شدن قرار دارد و بر اساس اعلام مسئولان، پایان سال آینده میلادی بهره‌برداری می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عملیات ساخت متروی اسلامشهر که از طرح‌های استراتژیک حمل‌ونقل ریلی در جنوب غرب استان تهران محسوب می‌شود، با سرعت در حال پیشروی است.

این طرح0 هم‌اکنون به ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است. مسئولان مربوطه اعلام کرده‌اند که با تداوم روند اجرایی، پایان سال آینده میلادی موعد بهره‌برداری از این خط ریلی خواهد بود. این طرح با هدف بهبود کیفیت حمل‌ونقل عمومی و کاهش ترافیک در منطقه، مورد توجه ویژه قرار دارد.